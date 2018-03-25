الإمارات تخسر مرة ثانية في بطولة كأس ملك تايلاند (فيديو)

مني منتخب الإمارات بالهزيمة الثانية في بطولة كأس ملك تايلاند الودية لكرة القدم، بعد خسارته أمام نظيره الغابوني بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

ويدين منتخب الغابون بالفضل الكبير في انتصاره للاعب خط الوسط ، ليفي ماتيندا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الرابعة عشر، من زمن الشوط الأول للقاء.

هدف الجابون الأول عن طريق مانديندا#الإمارات_الجابون

كأس ملك تايلند#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HghpTJm89k — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 25, 2018

وكان الأبيض الإماراتي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام نظيره السلوفاكي، بهدف مقابل هدفين، كما خسر منتخب الغابون أمام نظيره التايلاندي بركلات الترجيح (2-4).

ويحتل منتخب الإمارات المرتبة الرابعة، بينما انحسر لقب بطل الدورة بين سلوفاكيا وتايلاند.

المصدر: "twitter/adsportstv"

نايف الكوردي