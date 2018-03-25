تسديدة قوية تودي بحياة لاعب كرواتي

شهدت مواجهة نادي مارسوني وضيفه سلافونيا ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الكرواتي لكرة القدم، واقعة مؤسفة، تمثلت في وفاة أحد لاعبي الفريق المضيف على أرضية الملعب.

وذكر موقع "HRT" الرياضي أن الجناح الأيمن لنادي مارسوني برونو بوبان سقط على أرضية الملعب في الدقيقة الـ15 من زمن شوط المباراة الأول، بعدما اصطدمت كرة قوية بصدره.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب تلقى الإسعافات الأولية على الفور من قبل طبيب الفريق، كما أن سيارة الإسعاف وصلت في الوقت المناسب، ولكن على الرغم من جهودهم، فارق اللاعب الحياة عن عمر ناهز 25 عاما.

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واشتهر بوبان الذي أحرز 12 هدفا هذا الموسم لمارسوني، بلعبه لفريق نادي زغرب.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض