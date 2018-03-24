مقتل لاعب سوري أثناء حصة تدريبية

أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق الجمعة مقتل لاعب فريق الجيش لكرة القدم دون 15 عاما، وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة صاروخية على مدينة الفيحاء الرياضية في حي المزرعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس نادي الجيش السوري لكرة القدم العميد محسن عباس، أن المسلحين في الغوطة الشرقية "استهدفوا الجمعة مدينة الفيحاء الرياضية بقذيفة أودت بحياة طفل وأدت إلى إصابة سبعة آخرين أثناء حصة تدريبية".

وأوضح العميد عباس أن "لاعب فريق الجيش لفئة الأشبال (دون 15 عاما) سمير محمد مسعود استشهد وأصيب سبعة لاعبين آخرين أثناء تدريبهم".

وأشار إلى أن مسعود (12 عاما) يعد من أبرز لاعبي فريق الأشبال ويتميز بالأخلاق الرفيعة، مؤكدا أن اللاعبين المصابين يتمتعون بمعنويات عالية وسيعودون إلى الملاعب بعد شفائهم وهم الآن في المستشفيات الحكومية يتلقون الاهتمام والرعاية من الكوادر الطبية.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض