 
مباشر

مقتل لاعب سوري أثناء حصة تدريبية

الرياضة

مقتل لاعب سوري أثناء حصة تدريبية
Reuters Peter Powell
مقتل لاعب سوري أثناء حصة تدريبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0w0

أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق الجمعة مقتل لاعب فريق الجيش لكرة القدم دون 15 عاما، وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة صاروخية على مدينة الفيحاء الرياضية في حي المزرعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس نادي الجيش السوري لكرة القدم العميد محسن عباس، أن المسلحين في الغوطة الشرقية "استهدفوا الجمعة مدينة الفيحاء الرياضية بقذيفة أودت بحياة طفل وأدت إلى إصابة سبعة آخرين أثناء حصة تدريبية".

وأوضح العميد عباس أن "لاعب فريق الجيش لفئة الأشبال (دون 15 عاما) سمير محمد مسعود استشهد وأصيب سبعة لاعبين آخرين أثناء تدريبهم".

وأشار إلى أن مسعود (12 عاما) يعد من أبرز لاعبي فريق الأشبال ويتميز بالأخلاق الرفيعة، مؤكدا أن اللاعبين المصابين يتمتعون بمعنويات عالية وسيعودون إلى الملاعب بعد شفائهم وهم الآن في المستشفيات الحكومية يتلقون الاهتمام والرعاية من الكوادر الطبية.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
يوم واحد على الانتخابات الرئاسية المصرية.. هل يفوز السيسي بنسبة مشاركة عالية؟