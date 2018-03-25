فيدرر يتعرض لخسارة مفاجئة في بطولة ميامي

تعرض المصنف أولا عالميا السويسري روجر فيدرر، لهزيمة مفاجئة في بطولة ميامي الأمريكية للتنس، إثر خسارته اليوم في الدور الثاني أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس بمجموعتين لواحدة.

وحسم فيدرر حامل اللقب المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لثلاثة، قبل أن ينتفض كوكيناكيس ويفوز بالمجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها (6-3).

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة واصل اللاعب الأسترالي صموده وحسمها لصالحه بنتيجة (7-6)، بعد اللجوء لشوط كسر الإرسال.

وبعد هذا الخروج المبكر من بطولة ميامي، سيفقد فيدرر

صدارة التصنيف العالمي لغريمه رافائيل نادال الذي لم يشارك في هذه البطولة بسبب الإصابة.

وكان فيدرر (36 عاما) يحتاج إلى بلوغ ربع نهائي ميامي للاحتفاظ بالصدارة، كون الفارق بينه وبين نادال كان 290 نقطة فقط.

ويلتقي كوكيناكيس في الدور المقبل مع الإسباني فرناندو فيرداسكوا.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض