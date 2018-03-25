صراع في تركيا على لاعب مصري

تتصارع أكبر الأندية التركية على ضم اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه، لاعب أندرلخت البلجيكي المعار في الموسم الحالي إلى نادي قاسم باشا التركي بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ستار" التركية، إن فاتح تريم المدير الفني لغلطة سراي يرغب بشدة في التعاقد مع تريزيغيه قبل بداية الموسم الجديد، وسيجري النادي التركي اتصالات رسمية قريبا مع أندرلخت بشأن هذه الصفقة.

أما موقع "فوتبول نيوز" البلجيكي فقد أكد أن تريزيغيه صاحب الـ24 عاما أصبح نجما لامعا في الدوري التركي بعد نجاح تجربته مع فريقه الحالي قاسم باشا، مشيرًا إلى رغبة بشكتاش وغلطة سراي في ضم نجم الأهلي السابق.

المصدر: "صحف مصرية"