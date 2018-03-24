الجزيري يشق طريقه إلى نهائي دورة "كيوجينغ" للتنس

وصل اللاعب التونسي مالك الجزيري إلى نهائي دورة كيوجينغ الصينية (سلسلة التحدي) لتنس الرجال، على حساب منافسه الأسترالي جايسون كوبلر، المصنف ثامنا،.

وتخطى الجزيري، المصنف أولا، بصعوبة عقبة جايسون كوبلر، المصنف ثامنا، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(2-6) و (6-4) في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم السبت.

وسينافس مالك الجزيري على اللقب، اللاعب الفرنسي غريغوري باريري، الذي تغلب بدوره على الإيطالي يانيك مادين، المصنف ثالثا، بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة: (6-2) و(2-6) و(6-3).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي