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هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا للفورمولا 1

الرياضة

هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا للفورمولا 1
Reuters Brandon Malone
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سيكون البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الافتتاحية لبطولة العالم لسباقات سيارات الـ فورمولا -1.

وسجل لويس هاميلتون أفضل زمن خلال التجارب التأهيلية الرسمية للسباق، الذي أقيم اليوم السبت، على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن، قاطعا مسافة (5.303 كلم) بزمن قدره (1:21.164) دقيقة.

وسينطلق هاميلتون (33 عاما) بطل العالم أربع مرات، ، من المركز الأول للمرة السابعة في ملبورن، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وتفوق السائق البريطاني بفارق (0.664) ثانية، على الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن، سائق فيراري، وتلاهما في المركز الثالث سائق فيراري، سيباستيان فيتل، بطل العالم سابقا أربع مرات أيضا.

وفيما يلي قائمة المنطلقين العشرة الأوائل، في سباق جائزة أستراليا للفورمولا 1:

  

المصدر: (F1)

نايف الكوردي 

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