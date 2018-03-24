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من هو "أبو خالد" الذي خطف الأضواء من رونالدو وصلاح؟ (فيديو)

الرياضة

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Reuters Arnd Wiegmann
من هو "أبو خالد" الذي خطف الأضواء من رونالدو وصلاح؟
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أثار المعلق المصري مدحت شلبي الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نهاية الشوط الأول من مباراة مصر والبرتغال التي أقيمت أمس في سويسرا، وانتهت بفوز "برازيل أوروبا" (2-1).

وأجرى شلبي اتصالا بعد نهاية الشوط الأول، أثناء البث المباشر وقبل الانتقال للأستوديو التحليلي، مع شخص يدعى "أبو خالد"، وهو ما نُقل على الهواء بقناة "أون سبورت".

وفور "زلة لسان " شلبي تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ "أبو خالد" ليصبح الأكثر تداولا، متفوقا على الثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو نجمي مصر والبرتغال.

وذكرت مصادر مصرية أن شلبي كان يتحدث مع زميله المعلق المصري "خالد حسن" الذي يعلق على المباريات بقناة "أون سبورت" باللهجة الخليجية.

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ويحمل "خالد حسن" الجنسية المصرية، واكتسب اللهجة الخليجية بسبب سفره لدولة الكويت منذ الصغر، وسبق للمعلق المصري أن عمل لعدة سنوات في قناة ART الرياضية السعودية، وقناة "كويت سبورت".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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