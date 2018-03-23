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فيديو.. السيليساو البرازيلي يقسو على الدب الروسي

23 مارس 2018 | 18:16 GMT
فيديو.. السيليساو البرازيلي يقسو على الدب الروسي
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/ Sputnik

خرج منتخب البرازيل بفوز عريض من ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، حققه على مضيفه الروسي (3-0)، في اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما، اليوم الجمعة، ضمن تحضيراتهما لمونديال 2018.

وحملت ثلاثية السيليساو البرازيلي توقيع كل من، جواو ميراندا (د. 53)، وفيليبي كوتينيو (د. 61 من ضربة جزاء)، وباولينيو (66)، على الترتيب.

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وسيخوض الدب الروسي مباراة ودية أخرى، يوم الثلاثاء المقبل، مع نظيره الفرنسي في مدينة سان بطرسبورغ.

بينما سيكون السيليساو البرازيلي، في اليوم ذاته، على موعد مع نظيره الألماني، في مباراة ثأرية، بعد أن خسر (1-7)، على أرضه وبين جماهيره في نهائيات مونديال البرازيل 2014.

يذكر أن روسيا تلعب ضمن المجموعة الأولى لمونديال 2018، التي تستضيفها في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين)، إلى جانب كل من السعودية ومصر والأوروغواي.

بينما تلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

المصدر: RT

نايف الكوردي

 

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