التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا والبرازيل

سيكون ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، مسرحا للمباراة الودية بكرة القدم بين منتخبي روسيا والبرازيل، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية:

- لحراسة المرمى: إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)

- لخط الدفاع: إيليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)، فيودر كودرياشوف (روبين قازان)، فلاديمير غرانات (روبين قازان)، دميتري كومباروف (سبارتاك موسكو)

- لخط الوسط: دينيس غلوشاكوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر غولوفين وآلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)، رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)

- لخط الهجوم: ألكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، فيودور سمولوف (كراسنودار).

بينما اختار البرازيلي تيتي (ادينور ليوناردو باتشي)، المدير الفني لمنتخب السيليساو، التشكيلة الأساسية التالية:

أليكسون بيكر، داني ألفيس، تياغو سيلفا، جواو ميراندا، مارسيلو، فيليبي كوتينيو، كاسيميرو، باولينيو، دوغلاس كوستا، غابرييل جيسوس، ويليان.

المصدر: "twitter/teamrussia/cbf_futebol"

نايف الكوردي