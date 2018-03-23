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التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا والبرازيل

23 مارس 2018 | 15:22 GMT
التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا والبرازيل
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/ Sputnik

سيكون ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، مسرحا للمباراة الودية بكرة القدم بين منتخبي روسيا والبرازيل، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية:

- لحراسة المرمى: إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)

- لخط الدفاع: إيليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)، فيودر كودرياشوف (روبين قازان)، فلاديمير غرانات (روبين قازان)، دميتري كومباروف (سبارتاك موسكو)

- لخط الوسط: دينيس غلوشاكوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر غولوفين وآلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)، رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)

- لخط الهجوم: ألكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، فيودور سمولوف (كراسنودار).

 

بينما اختار البرازيلي تيتي (ادينور ليوناردو باتشي)، المدير الفني لمنتخب السيليساو، التشكيلة الأساسية التالية:

أليكسون بيكر، داني ألفيس، تياغو سيلفا، جواو ميراندا، مارسيلو، فيليبي كوتينيو، كاسيميرو، باولينيو، دوغلاس كوستا، غابرييل جيسوس، ويليان.

المصدر: "twitter/teamrussia/cbf_futebol"

نايف الكوردي 

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