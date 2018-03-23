التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا والبرازيل

سيكون ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، مسرحا للمباراة الودية بكرة القدم بين منتخبي روسيا والبرازيل، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
#Canarinho conheceu o #Zabivaka, mascote da Copa do Mundo, antes da partida de daqui a pouco. Bola rola 13h! 🐥🐺 #GigantesPorNatureza #WorldCup pic.twitter.com/OcAklVuFZ9— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2018
وسيبدأ ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية:
- لحراسة المرمى: إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)
- لخط الدفاع: إيليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)، فيودر كودرياشوف (روبين قازان)، فلاديمير غرانات (روبين قازان)، دميتري كومباروف (سبارتاك موسكو)
- لخط الوسط: دينيس غلوشاكوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر غولوفين وآلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)، رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)
- لخط الهجوم: ألكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، فيودور سمولوف (كراسنودار).
Стартовый состав @TeamRussia против @CBF_Futebol ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/qvpcxsPCBl— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018
بينما اختار البرازيلي تيتي (ادينور ليوناردو باتشي)، المدير الفني لمنتخب السيليساو، التشكيلة الأساسية التالية:
أليكسون بيكر، داني ألفيس، تياغو سيلفا، جواو ميراندا، مارسيلو، فيليبي كوتينيو، كاسيميرو، باولينيو، دوغلاس كوستا، غابرييل جيسوس، ويليان.
Jogadores já estão na área e foram muito bem recebidos pelo #Canarinho! 🐥👏🇧🇷⚽ #GigantesPorNatureza #SeleçãoBrasileira #WorldCup— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2018
Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/ZXBSlQA9eh
المصدر: "twitter/teamrussia/cbf_futebol"
نايف الكوردي