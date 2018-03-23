فريق عملاق يجهز عرضا مغريا لسرقة نيمار

يخطط المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، لعقد صفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، بضم نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار .

وذكرت صحيفة "الإكسبرس" أن مورينيو سيحاول سرقة نيمار من ريال مدريد عن طريق تقديم عرض مغر بقيمة 261 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى السماح برحيل متوسط ميدانه الفرنسي بول بوغبا إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت أن اليونايتد عازم على تقديم 30 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 34 مليون يورو كراتب سنوي لنيمار حال انضمامه للشياطين الحمر.

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يذكر أن ريال مدريد يتطلع بدوره للتعاقد مع نيمار الذي انضم لسان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ويبدو أن اللاعب البرازيلي غير سعيد في العاصمة الفرنسية ويسعى لتغيير الأجواء.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض