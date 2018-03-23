اليابان تتعادل مع مالي وديا

تعادل المنتخب الياباني لكرة القدم مع نظيره المالي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم في مدينة لييج البلجيكية.

وبادر المنتخب المالي لافتتاح باب التسجيل عن طريق عبد الله ديابي من ركلة جزاء في الدقيقة (44)، قبل أن يدرك الساموراي الياباني التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بهدف حمل توقيع شويا ناكاجيما.

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وتدخل هذه المواجهة ضمن تحضيرات المنتخب الياباني لخوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وأوقعت قرعة البطولة اليابان في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات بولندا، والسنغال، وكولومبيا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض