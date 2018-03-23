فيديو.. هدف "خرافي" بقدم كافاني

تغلب منتخب الأوروغواي على نظيره التشيكي (2-0)، في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جرى بينهما اليوم الجمعة، ضمن استعدادات "La Celeste" لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وافتتح الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، التسجيل لمنتخب بلاده "La Celeste" مبكرا، في الدقيقة العاشرة، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه. ومن ثم سجل زميله إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، هدف الأمان الثاني، بطريقة رائعة بنتسديدة "مقصية"، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على ملعب "مركز نانجينغ الرياضي"، بمدينة نانجينغ الصينية.

وسيلعب منتخب الأوروغواي في المجموعة الأولى (A) لمونديال روسيا 2018، إلى جانب كل من منتخب روسيا البلد المضيف للبطولة، والمنتخبين العربيين المصري والسعودي. بينما فشلت التشيك في بلوغ نهائيات كاس العالم 2018.