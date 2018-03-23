شاهد.. سواريز "العضاض" يهز شباك التشيك

تقدم منتخب الأوروغواي على نظيره التشيكي، في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جرى بينهما اليوم الجمعة، في إطار استعدادات "La Celeste" لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وافتتح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لمنتخب بلاده "La Celeste" مبكرا، في الدقيقة العاشرة، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، على ملعب "مركز نانجينغ الرياضي"، بمدينة نانجينغ الصينية.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب الأوروغواي في المجموعة الأولى (A)، إلى جانب كل من منتخب روسيا البلد المضيف للبطولة، والمنتخبين العربيين المصري والسعودي. بينما فشلت التشيك في بلوغ نهائيات كاس العالم 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي