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سامباولي يعطي الضوء الأخضر لميسي في مونديال 2018

23 مارس 2018 | 13:24 GMT
سامباولي يعطي الضوء الأخضر لميسي في مونديال 2018
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Marcos Brindicci / Reuters

صرح مدرب منتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، أن مواطنه ليونيل ميسي لديه ما يكفي من الخبرة والنضج لقيادة منتخب بلاده لتحقيق نتيجة إيجابية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في روسيا.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة إيطاليا: "سيكون هذا المنتخب فريق ميسي. فهو اللاعب الأفضل وهو في مرحلة نضح تمكنه من القيام بمسؤولية قيادة المنتخب. سيكون هذا فريقه".

ويعتقد سامباولي أن بوسع ليونيل ميسي قيادة التانغو لتحقيق خطوة إضافية في مونديال روسيا هذه المرة والعودة بكأس العالم، بالرغم من فشل البرغوث الأرجنتيني في قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق أي لقب قاري أو عالمي حتى الآن، علما أنه وصل إلى ثلاث مباريات نهائية، إذ خسر التانغو في نهائي مونديال البرازيل 2014، أمام ألمانيا بهدف جاء في الوقت القاتل من زمن الشوط الإضافي الثاني، كما اكتفى بالمركز الثاني أيضا، خلف تشيلي، في كوبا أمريكا عامي (2015 و2016).

وأعلن ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده اعتزال اللعب على المستوى الدولي بعد الهزيمة أمام تشيلي في نهائي 2016، لكنه تراجع عن قراره بعد ذلك.

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ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإيطالي، اليوم الجمعة، على ملعب "الاتحاد"، في مدينة مانشستر، وذلك في إطار استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018، كما سيخوض التانغو مباراة ودية أخرى، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضد نظيره الإسباني.

وسيلعب منتخب الأرجنتين، بطل العالم مرتين (1978، و1986)، ضمن المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب كل من كرواتيا، وآيسلندا، ونيجيريا.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي 

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