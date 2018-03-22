كل شيء

شاهد.. ميسي يخترق "يغربل" دفاع الأرجنتين استعداد لمواجهة إيطاليا

22 مارس 2018 | 13:11 GMT
شاهد.. ميسي يخترق "يغربل" دفاع الأرجنتين استعداد لمواجهة إيطاليا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k0ja
Jason Cairnduff / Reuters

يواصل منتخب الأرجنتين تدريباته استعدادا للمباراة الودية بكرة القدم، ضد المنتخب الإيطالي، غدا الجمعة، على ملعب "الاتحاد"، في مدينة مانشستر، ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحصة تدريبية للمنتخب الأرجنتيني، يظهر فيه قائد التانغو ليونيل ميسي وهو ينطلق من منتصف الملعب ويراوغ عددا من زملائه في المنتخب، قبل أن يسدد كرة على طريقته الخاصة، من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أخرى، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضد نظيره الإسباني، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين، بطل العالم مرتين (1978، و1986)، سيلعب ضمن المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب كل من كرواتيا، وآيسلندا، ونيجيريا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي

مشهور في المجتمع
مارادونا يرشح منتخبين للتتويج بمونديال روسيا ويستبعد فرنسا
22 مارس 2018 | 13:17 GMT
شاهد.. ميسي يخترق "يغربل" دفاع الأرجنتين استعداد لمواجهة إيطاليا
22 مارس 2018 | 13:11 GMT
ما سر ارتداء ألمانيا الأبيض وإيطاليا الأزرق وهولندا البرتقالي؟
22 مارس 2018 | 10:03 GMT
بالصور.. المنتخب البرازيلي يكشف عن زيه لمونديال روسيا
22 مارس 2018 | 08:56 GMT
الفيفا يتوقع تجهيز ملعب "سمارا أرينا" في نهاية أبريل
21 مارس 2018 | 19:39 GMT
أزمة بين الاتحاد السعودي ورابطة الليغا بسبب المحترفين
21 مارس 2018 | 19:08 GMT
لاعب روسي ضمن قائمة أفضل 5 مواهب في مونديال 2018
21 مارس 2018 | 15:48 GMT
كل هدف يسجله صلاح سيكلف شركة "فودافون" المصرية 114 مليون يورو
21 مارس 2018 | 14:53 GMT
طبيب نيمار يريح الجماهير البرازيلية ويربك الباريسية
21 مارس 2018 | 12:31 GMT
مونديال 2018.. مواجهات نارية في مرحلة التوقف الدولي
21 مارس 2018 | 11:57 GMT
مباراة افتتاح مونديال روسيا قد تشهد حدثا فريدا
21 مارس 2018 | 09:58 GMT
السعودية تواجه أوكرانيا تحضيرا لمونديال روسيا
21 مارس 2018 | 07:57 GMT
ميسي يتدرب في مقر الريال!
21 مارس 2018 | 07:19 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة.. 86 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018 (فيديو)
20 مارس 2018 | 21:05 GMT
تشكيلة منتخب روسيا لمواجهتي البرازيل وفرنسا
20 مارس 2018 | 18:21 GMT
الفيفا سعيد بوتيرة بيع تذاكر مونديال روسيا 2018
20 مارس 2018 | 15:05 GMT
الفيفا راض عن تحضيرات مدينة يكاترينبرغ لمونديال 2018 (صور)
20 مارس 2018 | 14:40 GMT
منتخب ألمانيا يكشف النقاب عن قميصه لمونديال روسيا 2018
20 مارس 2018 | 14:05 GMT
رونالدو بزي البرتغال الجديد لمونديال 2018 قبل مواجهة الفراعنة
20 مارس 2018 | 13:46 GMT
الكشف عن طائرة المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018 وصلاح يزيّنها!
20 مارس 2018 | 06:38 GMT
كتيبة السامبا تحضر لمواجهة منتخب روسيا
19 مارس 2018 | 22:28 GMT
توتر عبر الـ "تويتر" بين السعودية والمغرب حول ملف مونديال 2026
19 مارس 2018 | 19:17 GMT
استبعاد كيليني من منتخب إيطاليا
19 مارس 2018 | 16:34 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة .. 87 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018 (فيديو)
19 مارس 2018 | 16:05 GMT
رئيس الفيفا يتوعد كل من يسعى لإفساد مونديال روسيا
19 مارس 2018 | 15:26 GMT
السيليساو البرازيلي في موسكو لمواجهة روسيا استعدادا لمونديال 2018
19 مارس 2018 | 14:22 GMT
الإعلان عن نتائج اختبارات المنشطات في صفوف منتخب روسيا
19 مارس 2018 | 12:03 GMT
قبل مونديال روسيا.. ميسي يثير مخاوف عشاقه!
19 مارس 2018 | 09:55 GMT
أعضاء المنتخب الروسي لكرة القدم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
18 مارس 2018 | 11:20 GMT
مونديال 2026.. المغرب يخصص 12 ملعبا للحدث الكبير
17 مارس 2018 | 21:46 GMT
لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم
17 مارس 2018 | 12:39 GMT
بريطانيا تهدد بمصادرة "تشيلسي" من الملياردير الروسي أبراموفيتش
17 مارس 2018 | 10:04 GMT
مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية
16 مارس 2018 | 21:51 GMT
غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"
16 مارس 2018 | 21:27 GMT
الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018
16 مارس 2018 | 21:04 GMT
كامبل يصف مقاطعة الحكومة البريطانية لكأس العالم بتصرفات هتلر
16 مارس 2018 | 20:30 GMT
مفاجأة كبيرة في تشكيلة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
16 مارس 2018 | 18:44 GMT
شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال
16 مارس 2018 | 17:21 GMT
ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال
16 مارس 2018 | 15:09 GMT
ضربة موجعة جديدة لمنتخب البرازيل قبل انطلاق مونديال روسيا
16 مارس 2018 | 14:26 GMT