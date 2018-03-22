شاهد.. ميسي يخترق "يغربل" دفاع الأرجنتين استعداد لمواجهة إيطاليا

يواصل منتخب الأرجنتين تدريباته استعدادا للمباراة الودية بكرة القدم، ضد المنتخب الإيطالي، غدا الجمعة، على ملعب "الاتحاد"، في مدينة مانشستر، ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحصة تدريبية للمنتخب الأرجنتيني، يظهر فيه قائد التانغو ليونيل ميسي وهو ينطلق من منتصف الملعب ويراوغ عددا من زملائه في المنتخب، قبل أن يسدد كرة على طريقته الخاصة، من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أخرى، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضد نظيره الإسباني، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين، بطل العالم مرتين (1978، و1986)، سيلعب ضمن المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب كل من كرواتيا، وآيسلندا، ونيجيريا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي