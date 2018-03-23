شقراء خائنة تدفع ميسي للانتقام!

لم يشكل إعلان مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم خورخي سامباولي استبعاد هداف إنتر ميلان ماورو إيكاردي عن كتيبة "التانغو" مفاجأة للكثيرين.

وبرر سامباولي استبعاده لإيكاردي كون الأخير لم يتسق مع أفكاره التدريبية، ولكن الشارع الرياضي الأرجنتيني يعتقد أن سبب استبعاد قائد إنتر يعود بالأساس لعدم رغبة نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في استدعاء "الخائن" لصفوف المنتخب، وذلك لأن البرغوث لا يزال يتضامن مع زميله السابق في برشلونة ماكسي لوبيز الذي تعرض للخيانة من قبل زوجته السابقة واندا نارا ومواطنه إيكاردي.

وارتبط إيكاردي بعارضة الأزياء واندا نارا بعد انفصال الأخيرة عن لوبيز.

وأقر مهاجم الإنتر بأنه تقرب من واندا نارا، عندما كانت متزوجة من مواطنه لوبيز، قبل أن يحدث الطلاق.

واعتبرت الكثير من الشخصيات الرياضية في الأرجنتين أن إيكاردي قد وجه طعنة قوية من الخلف لصديقه لوبيز.

ويرى كثيرون أن هداف "الأفاعي" سيدفع ثمن خيانته لصديقه وزميله السابق في نادي سامبدوريا بالغياب عن مونديال روسيا 2018.

وأنجبت واندا نارا من لوبيز ثلاثة أطفال وهي تملك حضانتهم، ولديها من إيكاردي طفلة تدعى فرانشيسكا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض