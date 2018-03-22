الدنمارك تكشف ثغرات بنما للتونسيين (فيديو)

تفوق المنتخب الدنماركي على ضيفه البنمي بهدف وحيد، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الخميس، في إطار استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وسجل الدنماركي بيون سيستو، لاعب فريق سيلتا فيغو الإسباني، هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بروندبي"، في العاصمة كوبنهاغن.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة (C)، التي تضم كلا من فرنسا، بيرو، وأستراليا.

بينما سيلعب منتخب بنما، في باكورة مشاركاته في نهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة (G)، إلى جانب كل من بلجيكا، إنجلترا، وتونس.

المصدر: RT

نايف الكوردي