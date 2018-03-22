البحرين تودع "الفدائي" بود (فيديو)

ساد التعادل السلبي المباراة الودية بكرة القدم، بين منتخب البحرين وضيفه الفلسطيني، التي جرت بينهما اليوم الخميس، على استاد البحرين الدولي.

وعجز أي من المنتخبين، الأحمر البحريني والفدائي الفلسطيني، عن هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي ستقام في الإمارات مطلع العام 2019.

المصدر: "facebook/Palestine.Team1"

نايف الكوردي