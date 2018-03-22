وليامز تودع مبكرا بطولة ميامي

ودعت النجمة الأمريكية المصنفة أولى عالميا سابقا سيرنيا وليامز مبكرا بطولة ميامي المفتوحة للتنس، إثر خسارتها اليوم في الدور الأول أمام اليابانية ناعومي أوساكا.

واحتاجت اليابانية الصاعدة (20 عاما)، التي توجت مؤخرا بلقب بطولة إنديان ويلز، لساعة و20 دقيقة من أجل الفوز على حاملة الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة (8 مرات)، بمجموعتين متتاليتين، بواقع (6-3 و6-2).

وتلعب أوساكا في الدور الثاني مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

وبلغت الدور ذاته الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا بعدما تجاوزت السويدية ريبيكا بيترسون، بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما (7-5 و6-1)، كما تأهلت الكرواتية بيترا مارتيتش على حساب الأمريكية لورين ديفيس، بفوزها عليها بنتيجة (6-1 و7-5).

المصدر:WTA

عمر بيكضاض