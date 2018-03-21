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الروسية ماكاروفا تبلغ ثاني أدوار ميامي (فيديو)

الرياضة

الروسية ماكاروفا تبلغ ثاني أدوار ميامي (فيديو)
Reuters
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استهلت اللاعبة الروسية يكاترينا ماكاروفا مشوارها بنجاح في بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار، بفوزها على السويسرية تيميا باتشينسكي.

وتخطت اللاعبة الروسية عقبة منافستها السويسرية بصعوبة، إذ احتاجت إلى خوض المجموعة الثالثة الفاصلة: (6-2) و(2-6) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

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وضربت يكاترينا ماكاروفا موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي

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