الروسية ماكاروفا تبلغ ثاني أدوار ميامي (فيديو)
Reuters
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استهلت اللاعبة الروسية يكاترينا ماكاروفا مشوارها بنجاح في بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار، بفوزها على السويسرية تيميا باتشينسكي.
وتخطت اللاعبة الروسية عقبة منافستها السويسرية بصعوبة، إذ احتاجت إلى خوض المجموعة الثالثة الفاصلة: (6-2) و(2-6) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.
.@katemakarova1 sets up @MiamiOpen second round tie vs @KaPliskova!— WTA (@WTA) March 21, 2018
She beats @timeaofficial 6-2 2-6 6-4 👏 pic.twitter.com/tKHQDNIFDA
وضربت يكاترينا ماكاروفا موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.
المصدر: "twitter/WTA"
نايف الكوردي
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