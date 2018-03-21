الهنغارية بابوش إلى ثاني أدوار ميامي (فيديو)

حجزت اللاعبة الهنغارية تيميا بابوش مقعدا لها في الدور الثاني من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

واستهلت تيميا بابوش مشوارها في البطولة، بفوز على الألمانية مونا بارثيل، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-6) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت اللاعبة الهنغارية موعدا في الدور الثاني مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.

كما بلغت البلجيكية كيرستن فليبكنز الدور ذاته على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3).

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وستواجه اللاعبة البلجيكية في الدو المقبل، البريطانية جوانا كونتا، التي تبدأ مشوارها من الدور الثاني مباشرة أيضا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي