الهنغارية بابوش إلى ثاني أدوار ميامي (فيديو)
حجزت اللاعبة الهنغارية تيميا بابوش مقعدا لها في الدور الثاني من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.
واستهلت تيميا بابوش مشوارها في البطولة، بفوز على الألمانية مونا بارثيل، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-6) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.
.@TimeaBabos defeats Barthel 7-6, 6-3!— WTA (@WTA) March 21, 2018
Plays @JelenaOstapenk8 next in @MiamiOpen second round! pic.twitter.com/IExExnZTsE
وضربت اللاعبة الهنغارية موعدا في الدور الثاني مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.
كما بلغت البلجيكية كيرستن فليبكنز الدور ذاته على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3).
.@FlipperKF advances to @MiamiOpen second round and will face defending champ @JoKonta91!— WTA (@WTA) March 21, 2018
Cruises Past Buzarnescu 6-2, 6-3 pic.twitter.com/NnpwLUNqEu
وستواجه اللاعبة البلجيكية في الدو المقبل، البريطانية جوانا كونتا، التي تبدأ مشوارها من الدور الثاني مباشرة أيضا.
المصدر: وكالات
نايف الكوردي