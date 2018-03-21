 
مباشر

الهنغارية بابوش إلى ثاني أدوار ميامي (فيديو)

الرياضة

الهنغارية بابوش إلى ثاني أدوار ميامي (فيديو)
Reuters Toru Hanai
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0cv

حجزت اللاعبة الهنغارية تيميا بابوش مقعدا لها في الدور الثاني من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

واستهلت تيميا بابوش مشوارها في البطولة، بفوز على الألمانية مونا بارثيل، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-6) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت اللاعبة الهنغارية موعدا في الدور الثاني مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.

كما بلغت البلجيكية كيرستن فليبكنز الدور ذاته على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-3).

إقرأ المزيد
التشيكيتان بليشكوفا وسينياكوفا تودعان ميامي مبكرا

وستواجه اللاعبة البلجيكية في الدو المقبل، البريطانية جوانا كونتا، التي تبدأ مشوارها من الدور الثاني مباشرة أيضا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا جزءا من ثروتها