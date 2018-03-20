التشيكيتان بليشكوفا وسينياكوفا تودعان ميامي مبكرا

فشلت اللاعبتان التشيكيتان كارولينا بليشكوفا وكاترينا سينياكوفا في تخطي حاجز الدور الأول لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

وجاء خروج كارولينا بليشكوفا على يد اللاعبة البيلاروسية المغمورة ألكسندرا ساسنوفيتش، عقب خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(6-7) و(5-7)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

بينما خرجت كاترينا سينياكوفا على يد السويدية يوهانا لارسون، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين أيضا، بنتيجة: (6-4) و(6-7) و(5-7).

كما ودعت البريطانية هيذر واتسون البطولة من الدور الأول، بعد خسارتها أمام البرازيلية المغمورة بياتريز حداد مايا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-7) و(2-6).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي