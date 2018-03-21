بالفيديو.. منتخب النشامى يفوز على الأزرق الكويتي

تغلب المنتخب الأردني على ضيفه الكويتي بهدف وحيد، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويدين منتخب النشامى بالفضل في انتصاره للاعبه أنس بني ياسين، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وتدخل هذه المباراة ضمن تحضيرات الأردن لمواجهة مضيفه الفيتنامي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على صدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

بينما سيخوض الأزرق الكويتي مواجهة ودية أخرى، الثلاثاء أيضا، ضد منتخب الكاميرون.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي