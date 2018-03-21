لاعب روسي ضمن قائمة أفضل 5 مواهب في مونديال 2018

نشرت مجلة "Sport Mediaset" الإيطالية قائمة لأفضل 5 لاعبين موهوبين سيشاركون في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وتواجد ضمن القائمة متوسط ميدان نادي تسيسكا موسكو والمنتخب الروسي ألكسندر غولوفين.

وضمت القائمة 4 لاعبين آخرين وهم، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ديبورتيفو)، والسويسري دميتري أوبيرلين (بازل)، والنيجيري ويلفريد انديدي (ليستر سيتي)، والمكسيكي إيرفين لوسنو (آيندهوفن).

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وكان غولوفين قد اختير في وقت سابق لاعب الأسبوع في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أنه إلى جانب المواهب الصاعدة ستشهد بطولة كأس العالم في روسيا مشاركة مجموعة من نجوم كرة القدم، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز أيضا بالكرة الذهبية 5 مرات، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، إضافة إلى نجوم آخرين.

المصدر: .sport.ru

عمر بيكضاض