تشكيلة منتخب روسيا لمواجهتي البرازيل وفرنسا

يواصل المنتخب الروسي استعداداته لخوض مباراتين وديتين لكرة القدم، ضد نظيريه البرازيلي والفرنسي، يومي (23 و27) من شهر مارس الجاري، على الترتيب في مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ.

وطرأ تغيير واحد على القائمة التي استدعاها المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بعد تلقي المهاجم ألكسندر كوكورين إصابة في الأربطة الصليبية للركبة اليمنى خلال مباراة فريقه زينيت بطرسبوغ أمام ضيفه لايبزيغ الألماني (1-1)، يوم الخميس الماضي، في إياب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف استدعاء مدافع فريق روبين قازان، روسلان كامبولوف، بدلا من المهاجم ألكسندر كوكورين، ولم يكمل المدافع تمرينات المنتخب، اليوم الثلاثاء، بسبب تشنج في عضلات الفخذ.

У защитника сборной России Руслана Камболова, досрочно покинувшего сегодняшнюю тренировку, зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведётся динамическое наблюдение. pic.twitter.com/Xh1yALQsr5 — Сборная России (@TeamRussia) March 20, 2018

وفيما يلي قائمة منتخب روسيا:

- لحراسة المرمى: إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)، فلاديمير غابولوف (بروج - بلجيكا)، أندريه لونيوف (زينيت بطرسبوغ)، ألكسندر سيليخوف (سبارتاك موسكو).

- لخط الدفاع: فلاديمير غرانات وروسلان كامبولوف وفيودر كودرياشوف (روبين قازان)، يوري جيركوف وإيغور سمولنيكوف(زينيت بطرسبوغ)، فلاديسلاف إيغناتييف (لوكوموتيف موسكو)، دميتري كومباروف وإيليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)، رومان نويشتيدتير (فنربختشة - تركيا)، قسطنطين راوش (دينامو موسكو)، أندريه سيمينوف (أخمات).

- لخط الوسط: دينيس غلوشاكوف ورومان زوبنين وألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)، ألكسندر غولوفين وآلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)، ألكسندر يوروخين ودالير كوزيايف (زينيت بطرسبوغ)، أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، دينيس تشيريشيف (فياريال - إسبانيا)، أنطون شفيتش (أخمات).

- لخط الهجوم: أنطون زابولوتني (زينيت بطرسبوغ)، ألكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، فيودور سمولوف (كراسنودار).

وتأتي هذه المواجهات في إطار استعدادات المنتخبات الثلاث لنهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا لأول مرة في تاريخها، وذلك في الفترة (من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو 2018).

المصدر: "sport.ru"

نايف الكوردي