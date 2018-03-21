كل هدف يسجله صلاح سيكلف شركة "فودافون" المصرية 114 مليون يورو

تعهدت شركة "فودافون" مصر للاتصالات، منح عملائها 11 دقيقة من المكالمات المجانية مقابل كل هدف يسجله المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، اعتبارا من 20 مارس الجاري، وحتى نهاية الموسم.

ويتعين على عملاء شركة "فودافون" مصر للاتصالات، من أجل تفعيل هذه الخدمة، الاشتراك في تعرفة خاصة من شركة "مو صلاح العالمية - Mo Salah World".

Mohamed Salah's new ad for Vodafone Egypt 👌👌pic.twitter.com/1X5LLlG04s — Pharaohs XI 🇪🇬 (@PharaohsXI) March 15, 2018

وبما أن عدد عملاء الشركة يصل إلى 43 مليون مشترك نشط، وفقا لموقعها على الإنترنت، ومتوسط السعر على الهاتف هو 25 جنيها، فإن هدف محمد صلاح المقبل لفريقه قد يكلف الشركة نحو 114 مليون يورو.

وقررت شركة "فودافون" تقديم هذا العرض، بالرغم من تألق الفرعون محمد صلاح وتسجيله الكثير من الأهداف، إذ يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ، برصيد 28 هدفا، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي