سلسلة الأرقام المثيرة.. 86 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018 (فيديو)

لمع المهاجم الإنجليزي غاري لينيكر بتسجيله 6 أهداف في 5 مباريات، في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، ليتوج هدافا للبطولة ويحصل على جائزة الحذاء الذهبي "adidas".

وعاد غاري لينيكر في مونديال إيطاليا 1990، ليحرز 4 أهداف في 7 مباريات، ليسطر اسمه بأحرف من ذهب في نهائيات بطولات كأس العالم.

💯 days, 💯 players | @GaryLineker



The @England striker famously captured the @adidas Golden Boot award at the 1986 #WorldCup, where he racked up an impressive tally of six goals in five matches. pic.twitter.com/QooR2xWM2g — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) March 20, 2018

ويعتبر غاري لينيكر (57 عاما)، أفضل ثالث هدافي منتخب "الأسود الثلاثة" بعد كل من واين روني وبوبي تشارلتون، برصيد 48 هدفا سجلها خلال 80 مباراة، ولم يتلق أي بطاقة طوال مسيرته الكروية سواء صفراء أو حمراء.

وأطلق غاري لينيكر المقولة المأثورة: "كرة القدم رياضة اخترعها الإنجليز ويتبارى فيها 22 لاعبا وفي نهاية المطاف يفوز الألمان"، وذلك عقب تتويج المانشافت الألماني بلقب بطل العالم في مونديال إيطاليا 1990، على حساب نظيره الأرجنتيني بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية.

وحضر غاري لينيكر قرعة نهائيات كأس العالم 2018، التي سحبت في 1 ديسمبر 2017، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، وشارك في تقديم الحفل مع الصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا.

وعلّق النجم الإنجليزي على اختياره لتقديم القرعة قائلا: "كلاعب كنت محظوظا بالمشاركة في بطولة كأس العالم مرتين، أما الآن فأنا محظوظ لأنني سأشارك مجددا في البطولة، ولكن هذه المرة كمقدم في حفل القرعة، للإعلان عن النتائج".

وأصبح غاري لينيكر، عقب اعتزاله بعد مسيرة كروية رائعة مع منتخب "الأسود الثلاثة" وأندية مثل برشلونة وتوتنهام هوتسبر، وليستر سيتي نادي مسقط رأسه، أصبح واحدا من المعلقين الرياضيين الأكثر شعبية في المملكة المتحدة والعالم.

وشهد عام 1886 ولادة المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم فيتوريو بوزو، الذي قاد المنتخب الإيطالي لإحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين في عامي (1934 و1938).

86 يوماً على ركلة البداية!🤩✨🏆

شهد عام 1886 ولادة المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ #كأس_العالم فيتوريو بوزو الذي قاد المنتخب الإيطالي 🇮🇹 لإحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين في 1934 و1938.https://t.co/ZbouCWSjOL pic.twitter.com/mKzE9t7VKP — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 20, 2018

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

نايف الكوردي