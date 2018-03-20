الفيفا سعيد بوتيرة بيع تذاكر مونديال روسيا 2018

أعرب مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كولين سميث، عن سعادته بوتيرة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

ونقلت وكالة تاس عن سميث قوله: "نحن سعداء بالطريقة التي تباع بها التذاكر. عندما فتحنا مرحلة بيع التذاكر على أساس الأسبقية (البيع المباشر)، قمنا ببيع حوالي 350 ألف تذكرة خلال 24 ساعة".

وأعرب سميث عن أمله في أن تستمر الوتيرة السريعة لعملية البيع لكي تباع جميع تذاكر مباريات مونديال 2018.

وكان الفيفا قد أعلن بيع مليون و303 آلاف و616 تذكرة لحضور مباريات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو لغاية 15 يوليو المقبلين، خلال المرحلة الأولى والفترة الأولى من المرحلة الثانية وذلك من دون احتساب التذاكر التي بيعت في الفترة الثانية من المرحلة الثانية التي انطلقت في الـ13 مارس الجاري.

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وبيع خلال المرحلة الأولى من طرح التذاكر، والتي اختتمت في الـ28 من نوفمبر الماضي، 735 ألفا و168 تذكرة، بينما بيع 568 ألفا و448 تذكرة خلال الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتي اختتمت في الـ31 من يناير الماضي.

المصدر:RT

عمر بيكضاض