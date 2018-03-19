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توتر عبر الـ "تويتر" بين السعودية والمغرب حول ملف مونديال 2026

19 مارس 2018 | 19:17 GMT
توتر عبر الـ "تويتر" بين السعودية والمغرب حول ملف مونديال 2026
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FADEL SENNA / AFP

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ؛، أن مصلحة بلده هي ما سيحكمه في التصويت على البلد المستضيف لكأس العالم 2026.

وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي "تويتر" على موقع التواصل الاجتماعي "تغريدة" جاء فيها: "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف مونديال 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا... اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا..."!

وتعد هذه رسالة موجهة للمغرب كونه الدولة العربية الوحيدة المتقدمة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وانتقد آل شيخ موقف الحياد، الذي اتخذه المغرب من الأزمة الخليجية وكتب في "تغريدة" أخرى: "هناك من أخطأ البوصلة.. إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو إضاعة للوقت.. دع "الدويلة" تنفعك...! رسالة من الخليج إلى المحيط".

وتزامنت تغريدات تركي آل الشيخ، مع الزيارة التي يقوم بها مستشاره طلال آل الشيخ إلى المغرب، حيث التقى برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وعدد من رؤساء الأندية المغربية.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات لوسائل الإعلام، إن تصريحات تركي آل الشيخ ضخمت، من قبل وسائل الإعلام، وأنه لم يكن يقصد بتصريحاته دعم ملف أمريكا الشمالية.

وأضاف: "أؤكد لكم بأن السعودية مع المغرب لدعم الملف المغربي والمغرب والسعودية دولة واحدة لهما تاريخ مشترك وتربطهما علاقات قوية ووطيدة".

يذكر أن المغرب ينافس الملف الثلاثي الأمريكي المشترك (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026)، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2026، في الثالث عشر من شهر يونيو المقبل، في العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي

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