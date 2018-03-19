المقاصة يعمق جراح النصر (فيديو)

خرج فريق مصر المقاصة بفوز ثمين من ملعب مضيفه النصر بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين مصر المقاصة بالفضل في انتصاره للاعبه أحمد عبد الظاهر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على إستاد القاهرة.

ورفع مصر المقاصة رصيده، بهذا الفوز، إلى 33 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل أصبح النصر قاب قوسين من الهبوط إلى دوري المظاليم، بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة، ويقبع في المركز الثامن عشر والأخير، وذلك قبل 4 جولات من نهاية الدوري.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي