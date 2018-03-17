سبال يعرقل يوفنتوس ويعيد الأمل لنابولي في "الكالتشيو"

عرقل سبال المتواضع ضيفه يوفنتوس المتصدر وبطل السنوات الست الأخيرة، عندما أسقطه بفخ التعادل السلبي السبت ضمن المرحلة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس الذي يحارب على ثلاث جبهات ويستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في أبرز مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني. وبات بمقدور الفريق الجنوبي الذي خسر 5 نقاط في آخر مباراتين، تقليص الفارق إلى نقطتين الأحد عندما يستقبل جنوى الثالث عشر.

في المقابل رفع سبال رصيده للنقطة 25 في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، انتزع ساسولو فوزا صعبا من مضيفه أودينيزي 2-1.

ورفع ساسولو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف أمام بولونيا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير