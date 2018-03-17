شالكه يؤجل تتويج بايرن ميونخ بلقب "البوندسليغا"

عاد شالكه من ملعب فولفسبورغ بفوز قاتل 1-0 يدين به إلى النيران الصديقة، اليوم الأحد، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام بايرن في حال فوزه الأحد على وصيفه للموسم الماضي لايبزيغ، أن يخرج من عطلة نهاية الأسبوع متوجا بطلا قبل 7 مراحل من نهاية الدوري، على غرار موسم 2013-2014 حين حقق ذلك مع مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا، لكن شرط تعثر شالكه أمام فولفسبورغ، وبوروسيا دورتموند الثالث مع ضيفه هانوفر الثالث الأحد.

لكن شالكه أقصى هذه الفرضية من خلال فوزه الخامس تواليا والذي تحقق بفضل هدية من مدافع فولفسبورغ روبن كنوخه الذي حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ في الدقيقة 86 من المباراة التي كان بالإمكان أن تأخذ منحى مختلفا لو نجح الهولندي بول فيرهايغ في ترجمة ركلة جزاء لصاحب الأرض في (د. 76) لكن الحارس رالف فاهرمان تألق وأنقذ فريقه.

ورفع شالكه رصيده للنقطة 49 في وصافة ترتيب البوندسليغا، وبفارق 17 نقطة مع المتصدر بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد فولسفبورغ عند النقطة 25 في المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير