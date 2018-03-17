رين يهزم بوردو ويعزز آماله القارية

عزز رين آماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل بفوزه المستحق على مضيفه بوردو 2-0، اليوم السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين فريق المدرب صبري لاموشي بفوزه إلى السنغالي إسماعيلا سار في (د.49) ومهاجم بوردو السابق يوهان غوركوف في (د.86).

وبهذا الفوز أصبح رصيد رين 45 نقطة وتقدم مؤقتا إلى المركز الخامس بفارق نقطتين عن جاره نانت الذي يلتقي الأحد مع مضيفه متز، في المقابل تجمد رصيد بوردو عند 37 نقطة في منتصف الترتيب، بعد فشل في تحقيق أي فوز في المراحل الخمس الأخيرة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير