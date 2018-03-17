آينتراخت يعمق جراح ماينز بثلاثية بيضاء

تغلب آينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض كل من الغاني كيفين برينس بواتينغ والصربي لوكا جوفيتش والكرواتي أنتي ريبيتش في الدقائق 6 و23 و41.

وبهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ماينز عند 25 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى من الجولة ذاتها تغلب هيرتا برلين على مضيفه هامبورغ 2-1، وفيرد بريمين على مضيفه أوغسبورغ 3-1، فيما انتهت مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه هوفنهايم بالتعادل 3-3.

المصدر: RT

أليكسي اسبر