أوفا يعود بالنقاط من كراسنودار في الدوري الروسي
Sputnik Виталий Тимкив
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تغلب أوفا على مضيفه كراسنودار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة للضيوف الكرواتي إيفان باوريفيتش في الدقيقة الـ72 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع أوفا رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، ومنع كراسنودار من الانقضاض ولو مؤقتا على المركز الثاني، وتوقف رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.
«Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью #АрсеналРостов#23тур#РФПЛ#НашФутболhttps://t.co/00hvmqRp4Lpic.twitter.com/Siap4gjxka— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) March 17, 2018
وفي مباريات أخرى تغلب أورال على مضيفه سكا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل أرسنال تولا وروستوف بهدفين لكل فريق.
المصدر: sportbox.ru
أليكسي اسبر
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