تسيسكا موسكو يقصي ليون ويعبر لربع نهائي الدوري الأوروبي

لحق تسيسكا موسكو الروسي بركب المتأهلين لدور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، بفوز ثمين خارج ملعبه 3-2 على ليون الفرنسي منحه بطاقة ربع النهائي .

وتخلف ليون الذي فاز ذهابا 1-0، في الشوط الأول بهدف لألكسندر غولوفين في (د.39)، لكنه عادل في مطلع الشوط الثاني بواسطة ماكسويل كورنيه في (د.58).

لكن فرحته لم تدم أكثر من دقيقتين حين أعاد الدولي النيجيري أحمد موسى التقدم للفريق الموسكوفي في (د.60)، وعزز السويدي بونتوس فيرنبلوم تقدم فريقه بالهدف الثالث في (د.65).

وقلص ليون الفارق مجددا عن طريق الدومينيكاني ماريانو دياز في (د.71)، لكنه لم يستطع التعويض في الوقت المتبقي.

وسبقت المباراة أعمال عنف في محيط ملعب "أولمبيك ليون" بين مجموعة من نحو 100 إلى 150 من أنصار الفريق المحلي مع عناصر الشرطة ما أدى إلى إصابة ثمانية شرطيين بجروح.

واكتفى دورتموند الذي خسر على أرضه ذهابا 1-2، بالتعادل السلبي مع سالزبورغ وودع المسابقة من بابها الواسع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير