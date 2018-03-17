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روسيا تحصد 4 ميداليات في اليوم قبل الأخير من البارالمبياد

الرياضة

روسيا تحصد 4 ميداليات في اليوم قبل الأخير من البارالمبياد
Sputnik Григорий Сысоев
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واصل الرياضيون الروس حصاد الميداليات الملونة في اليوم قبل الأخير من أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و18 مارس الجاري.

وجمع الرياضيون الروس اليوم السبت أربع ميداليات ملونة هي:

- ميدالية فضية عن طريق يكاتيرينا روميانتسيفا بسباق التزلج الكلاسيكي لمسافة 7.5 كلم وقوفا.

- ميدالية فضية عن طريق ميخالينا ليسوفا بسباق التزلج الكلاسيكي لمسافة 7.5 كلم وقوفا للذين يعانون من ضعف البصر ويساعدها المدرب أليكسي إيفانوف.

- ميدالية برونزية عن طريق مارتا زاينولينا بسباق التزلج السريع لمسافة 5 كلم جلوسا.

- ميدالية برونزية عن طريق فاليري رودكوزوف بسباق التزلج الألبي للذين يعانون من ضعف البصر ويساعده المدرب يفغيني غيروييف.

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ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات إلى 24 ميدالية في وصافة ترتيب جدول ميداليات البارالمبياد بـ8 ميداليات ذهبية و10 فضية و6 برونزية، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.

ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين للرياضيين الذين يعانون ضعف البصر.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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