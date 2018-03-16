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ليسوفا تحصد الميدالية الثامنة لروسيا في بارالمبياد بيونغ تشانغ

الرياضة

ليسوفا تحصد الميدالية الثامنة لروسيا في بارالمبياد بيونغ تشانغ
Sputnik Григорий Сысоев
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توجت الروسية ميخالينا ليسوفا بذهبية مسابقة البياتلون لمسافة 12.5 كلم للرياضيين الذين يعانون من ضعف البصر في البارالمبياد الشتوي الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

ونالت البطلة الروسية، التي يساعدها المدرب أليكسي إيفانوف، ذهبيتها الثانية في البارالمبياد بعدما قطعت مسافة السباق بزمن قدره 37 دقيقة و42.6 ثانية دون أن تخطئ في نطاقات الرماية، وحلت الأوكرانية أكسانا شيشكوفا في المركز الثاني لتنال الميدالية الفضية بعد تجاوزها المسافة بـ40 دقيقة و31.1 ثانية بخطأ واحد، بينما ذهبت الميدالية البرونزية للألمانية كلارا كلوغ، التي احتلت المركز الثالث بـ41 دقيقة و5.9 ثانية بدون أخطاء.

وهذه الذهبية هي السادسة للبطلة الروسية خلال مسيرتها الرياضية والثانية في بيونغ تشانغ بعد ميداليتها الأولى في سباق الـ6 كلم، بالإضافة لفضية سباق 10 كلم وبرونزية 15 كلم.

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ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات إلى 20 ميدالية في وصافة ترتيب جدول ميداليات البارالمبياد بـ8 ميداليات ذهبية و8 فضية و4 برونزية، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.

ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين للرياضيين الذين يعانون من ضعف البصر.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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