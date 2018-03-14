روسيا تحصد 4 ميداليات في اليوم الخامس من بارالمبياد بيونغ تشانغ

واصل الرياضيون الروس حصد الميداليات الملونة في خامس أيام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و18 مارس الجاري.

وحصد الرياضيون الروس اليوم الأربعاء أربع ميداليات ملونة:

- ميدالية ذهبية عن طريق آنا ميلينينا بسباق التزلج السريع لمسافة 1.5 كلم وقوفا.

- ميدالية فضية عن طريق ميخالينا ليسوفا بسباق التزلج السريع لمسافة 1.5 كلم

للذين يعانون من ضعف البصر.

- ميدالية فضية عن طريق أليكسي بوغاييف بسباق التعرج النهائي وقوفا.

- ميدالية برونزية عن طريق مارتا زاينولينا بسباق التزلج السريع لمسافة 1.1 كلم جلوسا.

Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады-2018 в лыжном спринте! Шестая высшая награда Игр для России https://t.co/WLxVcalbcppic.twitter.com/wbIWyPBZ26 — Р-Спорт (@rsportru) March 14, 2018

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ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات إلى 17 ميدالية في وصافة ترتيب جدول ميداليات البارالمبياد بـ6 ميداليات ذهبية و7 فضية و4 برونزية، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر