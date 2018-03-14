روسيا تحصد 4 ميداليات في اليوم الخامس من بارالمبياد بيونغ تشانغ
واصل الرياضيون الروس حصد الميداليات الملونة في خامس أيام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و18 مارس الجاري.
وحصد الرياضيون الروس اليوم الأربعاء أربع ميداليات ملونة:
- ميدالية ذهبية عن طريق آنا ميلينينا بسباق التزلج السريع لمسافة 1.5 كلم وقوفا.
- ميدالية فضية عن طريق ميخالينا ليسوفا بسباق التزلج السريع لمسافة 1.5 كلم
للذين يعانون من ضعف البصر.
- ميدالية فضية عن طريق أليكسي بوغاييف بسباق التعرج النهائي وقوفا.
- ميدالية برونزية عن طريق مارتا زاينولينا بسباق التزلج السريع لمسافة 1.1 كلم جلوسا.
Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады-2018 в лыжном спринте! Шестая высшая награда Игр для России https://t.co/WLxVcalbcppic.twitter.com/wbIWyPBZ26— Р-Спорт (@rsportru) March 14, 2018
ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات إلى 17 ميدالية في وصافة ترتيب جدول ميداليات البارالمبياد بـ6 ميداليات ذهبية و7 فضية و4 برونزية، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.
المصدر: rsport.ria.ru
أليكسي اسبر