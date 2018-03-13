بارالمبياد بيونغ تشانغ تحقق رقما قياسيا في مبيعات التذاكر

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية في بيان أن أولمبياد بيونغ تشانغ لذوي الاحتياجات الخاصة حققت رقما قياسيا جديدا في مبيعات التذاكر بعد بيع أكثر من 320531 تذكرة اليوم الثلاثاء.

وبذلك يكسر الرقم القياسي الذي سجل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية قبل أربعة أعوام.

وأضاف بيان اللجنة البارالمبية الدولية أن مبيعات التذاكر في الدورة الحالية التي تقام بين 9 و18 مارس الجاري تجاوزت، بحلول الاثنين، العدد المسجل في دورة سوتشي وهو 316200 تذكرة.

Some great news! The @PyeongChang2018 Paralympic Winter Games has attracted record crowds! #Paralympicshttps://t.co/AND4tcTXT0 — Paralympic Games (@Paralympics) March 13, 2018

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية في بيان: أخبار رائعة أن تحقق دورة بيونغ تشانغ البارالمبية الشتوية رقما قياسيا في مبيعات التذاكر".

Рекорд по количеству проданных билетов на зимней Паралимпиаде установлен в Пхенчханеhttps://t.co/5YnQ9NISvMpic.twitter.com/pI5DNWN0xD — Р-Спорт (@rsportru) March 13, 2018

إقرأ المزيد

وأضاف البيان:"وبعد ثلاثة أيام من بدء التنافس جاءت استجابة الرياضيين والكوريين رائعة. أتمنى الآن أن يتسنى للجنة المنظمة زيادة مبيعات التذاكر إلى مستويات جديدة في الأيام الستة الباقية من المنافسات".

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر