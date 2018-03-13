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بارالمبياد بيونغ تشانغ تحقق رقما قياسيا في مبيعات التذاكر

الرياضة

بارالمبياد بيونغ تشانغ تحقق رقما قياسيا في مبيعات التذاكر
Reuters Handout
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أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية في بيان أن أولمبياد بيونغ تشانغ لذوي الاحتياجات الخاصة حققت رقما قياسيا جديدا في مبيعات التذاكر بعد بيع أكثر من 320531 تذكرة اليوم الثلاثاء.

وبذلك يكسر الرقم القياسي الذي سجل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية قبل أربعة أعوام.

وأضاف بيان اللجنة البارالمبية الدولية أن مبيعات التذاكر في الدورة الحالية التي تقام بين 9 و18 مارس الجاري تجاوزت، بحلول الاثنين، العدد المسجل في دورة سوتشي وهو 316200 تذكرة.

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية في بيان: أخبار رائعة أن تحقق دورة بيونغ تشانغ البارالمبية الشتوية رقما قياسيا في مبيعات التذاكر".

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وأضاف البيان:"وبعد ثلاثة أيام من بدء التنافس جاءت استجابة الرياضيين والكوريين رائعة. أتمنى الآن أن يتسنى للجنة المنظمة زيادة مبيعات التذاكر إلى مستويات جديدة في الأيام الستة الباقية من المنافسات".

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

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