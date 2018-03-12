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روسيا تواصل حصد الميداليات في بارالمبياد بيونغ تشانغ

الرياضة

روسيا تواصل حصد الميداليات في بارالمبياد بيونغ تشانغ
Sputnik Григорий Сысоев
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واصل الرياضيون الروس حصد الميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الفترة بين 9 و18 مارس الجاري.

وتمكنت الروسية يكاتيرينا روميانتسيوفا من التتويج بذهبية مسابقة 15 كلم للتزلج الحر بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن قدره 49 دقيقة و37.6 ثانية، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها آنا ميلينينا التي قطعت مسافة السباق متأخرة بدقيقة واحدة و18 ثانية عن صاحبة المركز الأول، فيما جاءت الأوكرانية لودميلا لياشينكو في المركز الثالث (+1.29 دقيقة).

وأضافت ميخالينا ليسوفا برونزية سباق التزلج لمسافة 15 كلم للرياضيين الذين يعانون من ضعف البصر.

وبحسب وكالة تاس للأنباء، فقد أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة للبطلات المتوجات متمنيا المزيد من النجاح للرياضيين الروس خلال الدورة.

وبهذه الميداليات، رفعت روسيا رصيدها إلى 6 ميداليات بعد انتهاء ثالث أيام البارالمبياد، 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.

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ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة  في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر

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