روسيا تواصل حصد الميداليات في بارالمبياد بيونغ تشانغ

واصل الرياضيون الروس حصد الميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الفترة بين 9 و18 مارس الجاري.

وتمكنت الروسية يكاتيرينا روميانتسيوفا من التتويج بذهبية مسابقة 15 كلم للتزلج الحر بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن قدره 49 دقيقة و37.6 ثانية، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها آنا ميلينينا التي قطعت مسافة السباق متأخرة بدقيقة واحدة و18 ثانية عن صاحبة المركز الأول، فيما جاءت الأوكرانية لودميلا لياشينكو في المركز الثالث (+1.29 دقيقة).

Румянцева никому не хотела отдавать победу в "своей" гонке на Паралимпиаде https://t.co/PnHOoMuvSTpic.twitter.com/e6GGvCU40x — Р-Спорт (@rsportru) March 12, 2018

وأضافت ميخالينا ليسوفا برونزية سباق التزلج لمسافة 15 كلم للرياضيين الذين يعانون من ضعف البصر.

Российские спортсмены завоевали три медали в понедельник на Паралимпиадеhttps://t.co/DHJpuk2Qt7pic.twitter.com/LxUIcTukUT — Р-Спорт (@rsportru) March 12, 2018

وبحسب وكالة تاس للأنباء، فقد أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة للبطلات المتوجات متمنيا المزيد من النجاح للرياضيين الروس خلال الدورة.

وبهذه الميداليات، رفعت روسيا رصيدها إلى 6 ميداليات بعد انتهاء ثالث أيام البارالمبياد، 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.

Румянцева до сих пор не осознала, что выиграла уже два золота на Паралимпиадеhttps://t.co/Hd5iik9iL6pic.twitter.com/xqHFZlkhIu — Р-Спорт (@rsportru) March 12, 2018

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ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر