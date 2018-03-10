الروسية ليسوفا بطلة لبارالمبياد للمرة الخامسة في مسيرتها

توجت متسابقة البياتلون الروسية ميخالينا ليسوفا بذهبية سباق 6 كلم للرياضيين الذين يعانون من ضعف البصر في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وجاءت البطلة الروسية في المركز الأول بعدما قطعت مسافة السباق بزمن قدره 18 دقيقة و48 ثانية دون أن تخطئ في نطاقات الرماية. وحلت الأوكرانية أكسانا شيشكوفا في المركز الثاني لتنال الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية للبيلاروسية سفيتلانا ساهونينكو، التي احتلت المركز الثالث.

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وهذه الميدالية الذهبية هي الخامسة لليسوفا في تاريخ مشاركتها في بارالمبياد، كما تعد هذه الذهبية الثانية لروسيا في بارالمبياد بيونغ تشانغ.

تجدر الإشارة إلى أن الرياضيين الروس يشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 التي تستمر حتى الـ18 مارس الجاري، تحت علم محايد.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض