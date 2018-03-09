انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.

وتقام دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الفترة ما بين (9 و18 مارس الجاري)، بمشاركة قرابة 567 رياضيا ورياضية يمثلون 48 دولة من مختلف دول العالم، وسيتنافسون على 80 أطقم من الميداليات، في 6 أنواع من الرياضة.

ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين.

وتأتي دورة الألعاب البارالمبية، بعد أن استضافت مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، فعاليات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، في الفترة ما بين (9 و25 فبراير 2018).

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وتنافس أكثر من 2900 رياضي ورياضية على 102 أطقم من الميداليات، في 15 مسابقة، في أول حدث رياضي عالمي كبير للعام 2018، قبل العرس الكروي الكبير روسيا 2018، الصيف القادم.

وتربعت النرويج في صدارة الترتيب العام لأولمبياد 2018، برصيد 39 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية، ومثلها من الفضة، إضافة إلى 11 برونزية، وتلتها ألمانيا في المركز الثاني برصيد 31 ميدالية، منها 14 ذهبية أيضا، إضافة إلى 10 ميداليات فضة و7 برونزيات، ومن ثم كندا في المركز الثالث، برصيد 29 ميدالية، منها 11 ذهبية، و8 فضيات،و10 برونزيات.

بينما حلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها في هذه البطولة وشاركت تحت علم محايد، حلت في المركز الثالث عشر، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

أما منتخب كوريا الجنوبية البلد المضيف، فقد احتل المركز السابع برصيد 17 ميدالية، منها 5 ذهبيات و8 فضيات، إضافة إلى 4 ميداليات برونزية.

وأطلق على هذه الدورة تسمية (أولمبياد السلام) وسط تقارب بين الكوريتين، بينما ستستضيف الصين فعاليات النسخة المقبلة الـ 24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2022.

المصدر: "rsport.ria"

نايف الكوردي