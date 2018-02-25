وداعا "أولمبياد السلام 2018" في كوريا الجنوبية

أسدل الستار، اليوم الأحد، على فعاليات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في الفترة ما بين (9 و25 فبراير 2018).

وأعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال حفل الختام، أعلن عن نهاية فعاليات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

Президент МОК Томас Бах: 23-и зимние Олимпийские игры в Пхенчхане объявляю закрытыми! До встречи в Пекине в 2022 году!



Церемония закрытия Олимпийских игр



Прямая трансляция: https://t.co/IPONxPzoe6pic.twitter.com/8jYCepck5l — Матч ТВ (@MatchTV) February 25, 2018

وتم تسلم العلم الأولمبي للبعثة الصينية، التي ستستضيف فعاليات النسخة المقبلة الـ 24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2022.

Передача олимпийского флага! Олимпиада-2022 пройдет в китайском Пекине, в котором проводились летние Олимпийские игры в 2008 году! Ждем от Пекина потрясающей организации главного турнира четырехлетия!



Церемония закрытия Олимпийских игр https://t.co/IPONxPzoe6pic.twitter.com/ijTPyNBAlv — Матч ТВ (@MatchTV) February 25, 2018

وتنافس أكثر من 2900 رياضي ورياضية على 102 أطقم من الميداليات، في 15 مسابقة، في أول حدث رياضي عالمي كبير للعام 2018، قبل العرس الكروي الكبير روسيا 2018، الصيف القادم.

وتربعت النرويج في صدارة الترتيب العام لأولمبياد 2018، برصيد 39 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية، ومثلها من الفضة، إضافة إلى 11 برونزية، وتلتها ألمانيا في المركز الثاني برصيد 31 ميدالية، منها 14 ذهبية أيضا، إضافة إلى 10 ميداليات فضة و7 برونزيات، ومن ثم كندا في المركز الثالث، برصيد 29 ميدالية، منها 11 ذهبية، و8 فضية،و10 برونزية.

بينما حلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها في هذه البطولة وشاركت تحت علم محايد، حلت في المركز الثالث عشر، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

أما منتخب كوريا الجنوبية البلد المضيف، فقد احتل المركز السابع برصيد 17 ميدالية، منها 5 ذهبيات و8 فضيات، إضافة إلى 4 ميداليات برونزية.

وأطلق على هذه الدورة تسمية (أولمبياد السلام) وسط تقارب بين الكوريتين، بعد قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المشاركة في الأولمبياد بإرسال شقيقته كيم يو جونغ على رأس وفد رفيع المستوى لحضور حفل افتتاح أولمبياد 2018، لتدخل التاريخ كأول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة، يزور كوريا الجنوبية منذ توقف الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات بين 1950 و1953، وأعقبتها هدنة جعلت الكوريتين عمليا في حالة حرب في غياب اتفاق سلام.

وأرسلت بيونغ يانغ بعثة ضمت 22 رياضيا إلى سيئول، إضافة إلى أفراد أخرى من مسؤولي الجهاز التدريبي وأطباء وغيرهم، ودافع عشرة من الرياضيين عن ألوان كوريا الشمالية، بينما لعب 12 منهم في فريق مشترك مع كوريا الجنوبية لهوكي الجليد للسيدات.

The closing ceremony of the Olympic Winter Games #PyeongChang2018 has just started with these eye-catching performances.🏟 17일 간의 뜨거운 여정이 막을 내리는 폐회식이 시작됐습니다.🏟🎇 pic.twitter.com/lYLu3bDMXl — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 25, 2018

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي