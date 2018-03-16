موناكو يهزم ليل ويحافظ على وصافة "الليغ1"

فاز موناكو على ضيفه ليل 2-1، اليوم الجمعة، في المباراة التي احتضنها ملعب "لويس الثاني"، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح الضيوف، التسجيل مبكرا عن طريق المهاجم ليبو موثيبا (د. 16)، وأدرك أصحاب الأرض هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط روني لوبيس في (د. 44)، قبل أن يتمكن المهاجم ستيفان يوفيتيتش، من تسجيل هدف الفوز لموناكو في (د. 61).

وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده من النقاط إلى 66 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد ليل عند 28 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير مؤقتا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير