شارابوفا تعلن انسحابها من دورة ميامي

أعلن منظمو دورة ميامي الأمريكية الدولية لكرة المضرب، الجمعة، أن المصنفة أولى عالميا سابقا الروسية ماريا شارابوفا انسحبت بسبب إصابة في ساعدها الأيسر.

وجاء في بيان للمنظمين أن الأمريكية جنيفر برادي ستحل محل شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في ثاني دورات البريميير الإلزامية بالنسبة إلى السيدات والتي تنطلق في 20 مارس الحالي.

وقالت شارابوفا: "أنا آسفة حقا لأني انسحبت من إحدى الدورات المفضلة لدي بسبب إصابة في ساعدي الأيسر"، مضيفة: "سأقوم بكل ما في وسعي من أجل العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

وكانت شارابوفا خرجت الأسبوع الماضي من الدور الأول لدورة إنديان ويلز، أولى دورات البريميير، على يد اليابانية ناومي أوساكا، وكان خروجها المبكر سبباً في التخلي عن خدمات مدربها زفن غورنفيلد.

وتحاول شارابوفا (30 عاما) جاهدة منذ نحو عام البحث عن نفسها والعودة إلى مستواها السابق بعد إيقافها 15 شهرا بسبب تناولها مادة الملدونيوم المحظورة، وباتت الروسية مصنفة في المركز 41 عالميا حاليا.

وقال مدير دورة ميامي، اللاعب السابق جيمس بلايك: "أعرف كم كانت ماريا ترغب باللعب في ميامي هذا العام، لكن يمكنني أيضا أن أتصور كم هي خيبة أملها كبيرة".

وأضاف: "نتمنى لها الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أسرع ما يمكن".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير