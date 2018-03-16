تعرف على عدد وأسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخصيص أكثر من ثلث عدد تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه كييف في أواخر مايو المقبل للمسؤولين والرعاة، ونحو 41 ألف تذكرة للجمهور.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان، إن 40 ألفا و700 تذكرة ستكون متاحة للمشجعين والجمهور.

وأشار البيان:"أما بقية التذاكر وعددها 22300 تذكرة فخصصت للجنة المحلية المنظمة، وللاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء التجاريين، وهيئات البث وبرامج الضيافة".

وسيحصل كل فريق من طرفي المباراة على 17 ألف تذكرة، في حين ستطرح 6700 تذكرة للبيع لجمهور اللعبة الشعبية حول العالم عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وسيتراوح سعر التذكرة ما بين 70 يورو على أقل تقدير، و450 يورو على أقصى تقدير.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن سعر التذاكر ظل كما هو دون تغيير في كل الفئات مقارنة بنهائي العام الماضي الذي أقيم في استاد الألفية في العاصمة الويلزية كارديف.

وستقام المباراة النهائية في العاصمة الأوكرانية في الـ26 من مايو القادم.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر