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الفيفا يصدر بيانا بشأن نقل بي إن سبورت مباريات مونديال روسيا 2018

الرياضة

الفيفا يصدر بيانا بشأن نقل بي إن سبورت مباريات مونديال روسيا 2018
Reuters
شعار قناة بي إن سبورتس
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً أكد من خلاله أن قنوات beIN SPORTS هي الناقل الحصري لكأس العالم روسيا 2018 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفند الفيفا في بيان نشره على موقعه اليوم مزاعم موقع إسرائيلي رسمي ادعى استعداده لبث مباريات كأس العالم روسيا 2018 بالعربية ومجانا في المنطقة العربية.

المصدر: الفيفا

فادي سيمير

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