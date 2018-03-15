الفيفا يصدر بيانا بشأن نقل بي إن سبورت مباريات مونديال روسيا 2018

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً أكد من خلاله أن قنوات beIN SPORTS هي الناقل الحصري لكأس العالم روسيا 2018 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفند الفيفا في بيان نشره على موقعه اليوم مزاعم موقع إسرائيلي رسمي ادعى استعداده لبث مباريات كأس العالم روسيا 2018 بالعربية ومجانا في المنطقة العربية.

المصدر: الفيفا

فادي سيمير