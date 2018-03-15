تصنيف الفيفا.. تونس والمغرب في صدارة المنتخبات العربية

حل المنتخب التونسي لكرة القدم في صدارة المنتخبات العربية في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس، والذي خلا من المفاجآت.

وبحسب موقع الفيفا، فقد حافظ المنتخب التونسي على صدارة المنتخبات العربية ومركزه الـ23 عالميا، كما حافظ المنتخب المغربي على المركز الـ42، بينما تراجع المنتخب المصري مرتبة واحدة إلى المركز الـ44، والمنتخب السعودي 5 مراكز إلى المرتبة الـ69، وهي المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وعلى الصعيد العالمي، لم تشهد المراكز الخمسة الأولى أي تغيير يذكر، وحافظ منتخب ألمانيا على الصدارة، وجاء ثانيا منتخب البرازيل، وثالثا البرتغال، وحل رابعا منتخب الأرجنتين، وحافظ منتخب بلجيكا على مركزه الخامس.

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المصدر: فيفا

أليكسي اسبر